Çukurca'da Askeri Araca Roketli Saldırı: 4 Yaralı

Hakkari’nin Çukurca ilçesi Kaletepe bölgesinde askeri araca PKK terör örgütü tarafından düzenlenen roketli saldırıda 1’i ağır 4 yaralı olduğu bildirildi.

Çukurca'da Askeri Araca Roketli Saldırı: 4 Yaralı

Hakkari'nin Çukurca ilçesi Kaletepe bölgesinde askeri araca PKK terör örgütü tarafından düzenlenen roketli saldırıda 1'i ağır 4 yaralı olduğu bildirildi.

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Çukurca Kaletepe bölgesinde askeri araca roketli saldırı düzenlendiğini söyledi. Vali Toprak, "Biri ağır 4 yaralımız var. Yaralılar Hakkari Devlet Hastanesine intikal ettiriliyorlar. 2 jandarma uzman erbaş, 1 piyade sözleşmeli er, 1 korucu yaralandı. Yaralı uzman çavuşlardan birinin durumu ağır" dedi. - HAKKARİ

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