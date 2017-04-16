Çukurca'da Askeri Araç Kaza Yaptı; 8 Asker Hafif Yaralandı - Fotoğraf

Çukurca'da Askeri Araç Kaza Yaptı; 8 Asker Hafif Yaralandı - Fotoğraf

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Çukurca, Kaza