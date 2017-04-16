Çukurca'da Askeri Araç Devrildi: 8 Yaralı
Hakkari’nin Çukurca ilçesinde göreve giden askerleri taşıyan aracın devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde göreve giden askerleri taşıyan aracın devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, Şırnak karayolu üzerindeki Çığlı köyü yakınlarında meydana geldi. Göreve giden askerleri taşıyan araç, virajı alamayarak devrildi. Kazada yaralanan 8 asker, bölgeye gönderilen ambulanslarla Çukurca ve Hakkari'deki hastanelere kaldırıldı. - HAKKARİ