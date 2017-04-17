Çukurca'da Ak Partilileri Sevindiren Oy Artışı

HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi'nde 'Evet' oylarında rekor oranda artış oldu. Ak Parti İlçe Başkanı İbrahim Halil Yıldız, "Türkiye'de artış rekor bizde. Oylarımızı yüzde 500 arttırdık" dedi.



AK Parti, Doğu ve Güneydoğu genelinde 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 seçimlerine oranla geçen pazar günü yapılan refarandumdaki 'Evet' oylarında artış sağlarken, Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde bu oran rekor düzeye ulaştı. Ak Parti İlçe Başkanı İbrahim Halil Yıldız, ilçe bazında Türkiye rekoru kırdıklarını söyledi. Yıldız,,"Çukurca'da Ak Parti 7 Haziran seçimlerinde yüzde 7, 1 Kasım'da ise yüzde 8.9 oy aldık. Dün yapılan anayasa değişikliği halkoylamasında ise Çukurca üzerine düşeni yaptı. 'Evet' oyları rekor derecede arttı. Yüzde 7 olan oyumuzu yüzde 39.34'e çıkardık. Ülkemize, 'Bizim ayrımız- gayrımız yok' diyerek kökeniniz ne olursa olsun vatanının, bayrağın, şehitliğin, kardeşliğin mukaddes gücü için, mukaddes şahlanışa sahip çıktık. Bu bizim için çok büyük bir başarı" dedi. - Hakkari