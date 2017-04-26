Çukurca'da 6 Terörist Öldürüldü
Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Çukurca ilçesi kırsalında düzenlenen hava harekatında 6 teröristin öldürüldüğünü söyledi.
Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Çukurca ilçesi kırsalında düzenlenen hava harekatında 6 teröristin öldürüldüğünü söyledi.
Vali Cüneyit Orhan Toprak, "26.04.2017 saat 06.30 civarında Çukurca Güven Dağı güneyinde Kuzey Irak Chameju bölgesinde İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edilen Türkiye sınırının 14 kilometre güneyi 6 terörist, 2 sığınak, 1 mağara Hava Kuvvetleri Komutanlığınca düzenlenen hava harekatı sonucunda imha edilmiştir" dedi.
(İHA)