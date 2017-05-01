Çukurca'da 3 PKK'lı Terörist Öldürüldü
Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında silahlı bayraktar tarafından tespit edilen 3 PKK teröristlerin öldürüldüğü belirtildi.
Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında silahlı bayraktar tarafından tespit edilen 3 PKK teröristlerin öldürüldüğü belirtildi. Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, sabah saatlerinde silahlı bayraktar ile Çukurca güneyindeki Kuzey Irak Zap Bölgesi/Hore tepede tespit edilen hedeflere bir atım yapıldığını, atımlar sonucu 3 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini söyledi.
(İHA)