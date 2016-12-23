Çukura Girip Baz İstasyonunu Protesto Etti

Çorum'da, 67 yaşındaki Haydar Demir, baz istasyonu için açılan çukura girerek protesto düzenledi.

EVİNİN BAHÇESİNİ KİRALADI

Çorum'un Bahçelievler Mahallesi İpekli Sokak'ta yaşayan Fatih Ö., evinin bahçesini bir GSM operatörüne ücret karşılığında kiraladı. Bunun üzerine şirket tarafından gönderilen işçiler baz istasyonu direği kurmak için bahçeyi kazmaya başladı.

ÇUKURA GİRDİ

Bu sırada mahalle sakini Haydar Demir, kazının yapıldığı çukura girerek işçilere engel olmaya çalıştı. Bunun üzerine mahalledeki vatandaşlar kazı çalışmasının yapıldığı alana toplandı.

ÇALIŞMALAR DURDU

Çevik Kuvvet ekipleri tarafından mahallede yoğun güvenlik önlemi alınırken, çukura girerek kazı çalışmasını durduran Haydar Demir, baz istasyonunu mahallede istemediklerini, kendilerinin bu konuyla ilgili muhatap bulamadığını ifade etti.

"BİZE SAHİP ÇIKAN YOK"

Demir, "Buraya baz istasyonu kuracaklar. Bize sahip çıkan yok. Valiliğe gittik, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne gittik, bizimle ilgilenen olmadı. Burası gecekondu semti, ilgilenen olmaz. Biz de elimizden geldiği kadar engel olmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın sağlığı için bunu buraya yaptırmayacağız" diye konuştu.

BİLİRKİŞİ RAPORUYLA ÇÖZÜLECEK

İpekli Sokak'a gelen Bahçelievler Muhtarı Hasan Kızıltepe ise yetkililerin konunun bilirkişi raporuyla çözülebileceğini söylediğini belirtti. Çukura giren Haydar Demir, kepçelerin ve kamyonların mahalleyi terk etmesinin ardından çukurdan çıktı.