Çukura Düşen Bisikletli Şahıs Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bisikletiyle çukura düşen hurdacı, hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Edremit'te hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Saim Sezgin (64), İzmir Çanakkale Karayolu kenarında geri dönüşüm malzemesi toplayarak Havran ilçesi istikametine doğru bisikleti ile yola çıktı.



Havran-Edremit Karayolu 2. kilometresine geldiğinde bir anda dengesini kaybeden Sezgin, bisikletiyle birlikte alt geçit yanındaki çukura düştü. Düşmenin etkisiyle başını çukurdaki kayalara çarpan talihsiz adam hayatını kaybetti. Üst geçitten geçen vatandaşların fark etmesi üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerinin kontrolünün ardından, Saim Sezgin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sezgin'in cansız bedeni Edremit Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BALIKESİR