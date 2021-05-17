Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur 129. bölüm fragmanı çıktı mı? Çukur son bölümde ne oldu?

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ÇUKUR HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Çukur her Pazartesi saat 20:00 'da Show TV ekranlarında yayınlanıyor.

ÇUKUR 129. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin 129.. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ek olarak bugün Çukur yeni bölüm ekranlara gelmeyecek. Yeni bölüm haftaya yayınlanacak.

ÇUKUR 128. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur 4. Sezon 36. Bölümünde (128. Bölüm) Koçovalılar, bir kez daha ölüm acısıyla sınanırken; yaşananlardan kendini sorumlu tutan Vartolu büyük bir yıkım yaşayacak. Geçmişin hesapları tek tek kapanmaya başlarken, herkes hatalarının bedeliyle yüzleşmek zorunda kalacak.

Koçovalılar ve Çukur yeniden aile olmanın sınavını verirken; Amca kendini kurtarmak için planını devreye sokacak. Kenetlenen Koçovalı kardeşler, Amca'dan intikamlarını almak için harekete geçecek. Yaşanan aksiyon dolu anlar nefesleri keserken, Amca ile Koçovalılar arasındaki büyük hesaplaşmanın sonucu merakla beklenecek.

ÇUKUR SON BÖLÜM İZLE...



ÇUKUR DİZİ OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler:

Yamaç Koçovalı (Aras Bulut İynemli): Koçovalı ailesinin en küçük oğludur ve mahallenin lideri.

Sultan Koçovalı (Perihan Savaş): Koçovalı ailesinin annesi.

Vartolu Sadettin/ Salih Koçovalı (Erkan Kolçak Köstendil): Koçovalı ailesinin gayrimeşru oğlu.

Cumali Koçovalı (Necip Memili): Koçovalı ailesinin en büyük oğlu.

Aliço (Rıza Kocaoğlu): Otizmlidir. Koçovalılar'ın sokaktaki gözü kulağı.

Efsun Kent (Damla Sönmez): Baykal'ın kızı.

Cumali Koçovalı (Amca)/ Halil İbrahim (Müfit Kayacan): İdris Koçovalı'nın ağabeyi.

Yardımcı karakterler:

Emmi (Kadir Çermik): İdris'in çocukluk arkadaşı.

Celasun (Kubilay Aka): Mahallenin gençlerinden. Koçovalılar'ın adamı.

Meke (Aytaç Uşun): Mahallenin gençlerinden. Koçovalılar'ın adamı.

Metin (Cem Uslu): Kemal'in ağabeyi. Koçovalılar'ın adamı.

Medet (Mustafa Kırantepe): Vartolu'nun adamı.

Akın Koçovalı (Burak Dakak): Selim ve Ayşe'nin oğlu.

Damla Koçovalı (Hare Sürel): Uluç'un kızı. Cumali ile evli.

Saadet Koçovalı (Boncuk Yılmaz): Koçovalılar'ın hizmetçisi ve gelini.

Karaca Koçovalı (Ece Yaşar): Selim ve Ayşe'nin kızı.

Ayşe Yılmaz (İrem Altuğ): Selim'in eski eşi. Karaca ve Akın'ın annesi.

Murtaza (Ferit Kaya): Paşa'nın eski çırağı.