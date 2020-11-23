Çukur ne zaman, saat kaçta? Çukur hangi gün, hangi kanalda? Çukur yeni bölüm fragmanı izle!

Çukur dizisi 103. bölüm ile Show TV'de izleyici karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan Çukur oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Çukur son bölümde neler oldu? Çukur ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? İşte ayrıntılar haberimizde...

Çukur yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Çukur 104. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile cuma akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Çukur yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

ATV ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Çukur her Pazartesi ATV ekranlarında yayınlanmaktadır.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Show ekranlarının fenomen haline gelendizisi Çukur 103. son bölüm ardından, 104 bölüm fragmanı ile 23 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de sevenlerinin karşısına çıkacak.

103. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yamaç, daha önce cezalandırdıkları Sefa'nın, arkasına Erdenetleri almasıyla birlikte zor durumda kalacak. Çukur'a yapılan ani saldırılar nefes kesecek. Evde ve mahallede gerilen iplere rağmen bu büyük saldırılar herkesi bir araya getirecek. Selim'le yüzleşen Yamaç hiç beklemediği ağır bir suçlamayla karşı karşıya kalacak. Hem Çukur hem Yamaç giderek köşeye sıkışırken Sultan'ın yapacağı küçük bir hamle Yamaç'ı harekete geçirecek ve Yamaç, Koçovalı olmanın ne demek olduğunu hatırlayacak.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANLARINDA NELER OLACAK?

Akşam yemeğine Yamaç'ın geleceğini söyleyen Sultan'ın, Selim'in sert tepkisiyle karşılaştığı tanıtımda gerilim giderek yükseliyor. Uzun bir aradan sonra evine gelen Yamaç ve kardeşleri arasında neler olacağı heyecanla bekleniyor.

Cumali ve Selim'in, Sefa'ya saldırıya geçtiği tanıtımda"Geri döndüm!" diye haykıran Yamaç'ın iddialı gelişi dikkat çekiyor. Cengiz Erdenet'in,Yamaç'a işkence etmesi ise korku dolu anlara sahne oluyor.

İki kardeşin yüzleştiği tanıtımda Yamaç'ın çektiği acı izleyenleri derinden etkiliyor. Yamaç'ın sinir krizi geçirip kendine silah doğrulttuğu anlarda Selim onu durdurmaya çalışırken, iki kardeşin yürek burkan halleri ekrana geliyor.