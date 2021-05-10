Çukur Canlı izle! Show Tv Çukur 128. bölüm canlı izle! 10 Mayıs Çukur full HD Canlı izle! Çukur 128. bölümde neler olacak?

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Ekranların sevilen dizisi Çukur bugün Show TV'de başlıyor. Çukur canlı izle, yeni bölüm canlı izle! Çukur 128. bölüm canlı izleme linki! Çukur yeni bölümde neler olacak? Çukur son bölümde neler oldu? Çukur dizisi canlı izle! Show TV Çukur izle! Çukur Canlı izle! Show Tv Çukur 128. bölüm canlı izle! 10 Mayıs Çukur full HD Canlı izle! Çukur 128. bölümde neler olacak? İşte detaylar haberimizde…

ÇUKUR 128. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Karaca ve Celasun'un başına gelenleri öğrenen Çukur yasa boğulacak.

Koçovalılar, bir kez daha ölüm acısıyla sınanırken; yaşananlardan kendini sorumlu tutan Vartolu büyük bir yıkım yaşayacak. Geçmişin hesapları tek tek kapanmaya başlarken, herkes hatalarının bedeliyle yüzleşmek zorunda kalacak.

Koçovalılar ve Çukur yeniden aile olmanın sınavını verirken; Amca kendini kurtarmak için planını devreye sokacak. Kenetlenen Koçovalı kardeşler, Amca'dan intikamlarını almak için harekete geçecek. Yaşanan aksiyon dolu anlar nefesleri keserken, Amca ile Koçovalılar arasındaki büyük hesaplaşmanın sonucu merakla beklenecek.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!