Çukur bugün yok mu? Çukur hangi gün, saat kaçta?
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Çukur bugün yok mu? Çukur hangi gün, saat kaçta?

Çukur bugün yok mu? Çukur hangi gün, saat kaçta?
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Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı Çukur'un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstlenen Çukur bugün yok mu? Çukur hangi gün, saat kaçta? Çukur bugün var mı? 17 Mayıs Pazartesi SHOW TV yayın akışı!

Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı Çukur'un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstlenen Çukur bugün yok mu? Çukur hangi gün, saat kaçta? Çukur bugün var mı?

ÇUKUR HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Show ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Çukur 4. sezon 36. son bölüm ardından, 4. sezon 37 bölüm fragmanı araştırılıyor. Çukur, her Pazartesi saat 20:00'da SHOW TV ekranlarında yayınlanmaktadır.

ÇUKUR BU HAFTA YOK MU?

Çukur bugün yayınlanmayacak. SHOW TV ekranlarında yayınlanan Çukur'un yayın saatinde Öldürme Arzusu ve Gizli Kod yapımları bulunmaktadır.

17 MAYIS PAZARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse

10:00 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı

11:45 Bir Şansım Olsa

13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

15:15 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

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