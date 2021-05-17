Çukur bu hafta yok mu? Çukur bu akşam var mı? Çukur neden yok?
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Çukur bu hafta yok mu? Çukur bu akşam var mı? Çukur neden yok?

Çukur bu hafta yok mu? Çukur bu akşam var mı? Çukur neden yok?
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Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı Çukur'un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstlenen Çukur bu hafta yok mu? Çukur bugün yok mu? Çukur hangi gün, saat kaçta? Çukur bugün var mı? Show TV'nin her pazartesi günü ekrana gelen dizisi Çukur bu akşam ekranlara gelecek mi merak ediliyor. . Dizinin takipçileri diziyi Show TV yayın akışında göremeyince "Çukur bu akşam var mı, yeni bölüm neden yok?" sorgulamalarına başladı. İşte Çukur dizisiyle ilgili ayrıntılar.. 17 Mayıs Pazartesi SHOW TV yayın akışı!

Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı Çukur'un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstlenen Çukur bugün yok mu? Çukur hangi gün, saat kaçta? Çukur bugün var mı? Her hafta pazartesi akşamları ekranlara gelen Çukur dizisini yayın akışında göremeyenler "Çukur bu akşam var mı, yok mu?

ÇUKUR HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Show ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Çukur 4. sezon 36. son bölüm ardından, 4. sezon 37 bölüm fragmanı araştırılıyor. Çukur, her Pazartesi saat 20:00'da SHOW TV ekranlarında yayınlanmaktadır.

ÇUKUR BU HAFTA YOK MU?

Çukur bugün yayınlanmayacak. SHOW TV ekranlarında yayınlanan Çukur'un yayın saatinde Öldürme Arzusu ve Gizli Kod yapımları bulunmaktadır.

17 MAYIS PAZARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06:00 Aşk Laftan Anlamaz
  • 08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse
  • Videoyu Oynat
  • 10:00 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı
  • 11:45 Bir Şansım Olsa
  • 13:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
  • 15:15 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
  • 18:45 Show Ana Haber
  • 20:00 Öldürme Arzusu
  • 22:30 Gizli Kod TV'de İlk
  • 00:30 Öldürme Arzusu
  • 02:30 Gizli Kod
  • 04:00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
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Çukur bu hafta yok mu? Çukur bu akşam var mı? Çukur neden yok? - Haberler
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