Çukur bu hafta yok mu? Çukur bu akşam var mı? Çukur neden yok?

Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı Çukur'un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstlenen Çukur bu hafta yok mu? Çukur bugün yok mu? Çukur hangi gün, saat kaçta? Çukur bugün var mı? Show TV'nin her pazartesi günü ekrana gelen dizisi Çukur bu akşam ekranlara gelecek mi merak ediliyor. . Dizinin takipçileri diziyi Show TV yayın akışında göremeyince "Çukur bu akşam var mı, yeni bölüm neden yok?" sorgulamalarına başladı. İşte Çukur dizisiyle ilgili ayrıntılar.. 17 Mayıs Pazartesi SHOW TV yayın akışı!