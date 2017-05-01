Çuder 10. Uluslararası Öğrenci Buluşması Gerçekleşti

Çukurova Uluslararası Öğrenci Derneği (ÇUDER) tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Öğrenci Buluşması gerçekleştirildi.



Ülfet Eğitim ve Yardımlaşma Derneğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sarıçam Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde yapılan programa, ildeki üniversitelerde lisans ve üstü programlarda eğitim gören yaklaşık 70 ülkeden öğrenci katıldı.



Öğrencilerin ülkelerin kültürlerini yansıtan etkinliklerde bulunduğu programda gençler, dans, şarkı ve şiir gösterimleri sundu. Açılan stantlarda öğrenciler yöresel ürün ve yemeklerini ziyaretçilere tanıtma imkanı buldu. Etkilikte, yabancı öğrencilerin ülkeler arası yapılan futbol turnuvasında dereceye girenlere ödülleri verildi.



ÇUDER Başkanı İbrahim Tokgöz, her öğrenciye kendi evlatları gibi yaklaştıklarını ve ihtiyaçlarının karşılanması noktasından mezun olup gittikleri ülkelerindeki koordinasyona varıncaya kadar geniş çaplı faaliyetler yürüttüklerini belirtti.



Programda, Adana Vali Yardımcısı Kadir Okatan, resmi kurum müdürleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.