Cüce Su Aygırı Anne Olacak

TÜRKİYE'de sadece Kocaeli'nin Darıca İlçesi'ndeki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda bulunan cüce su aygırlarına yeni bir üye daha katılıyor. Hamile olan cüce su aygırının önümüzdeki günlerde doğum yapacak olması heyecanla bekleniyor.



Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda 1 erkek, 2 dişi cüce su aygırı bulunuyor. Dişi su aygırlarından birisi hamile. 6-7 ay gebelik süreleri olan dişi su aygırının 6 aylık hamile olduğu düşünülürken, doğum için gün sayılıyor. Ultrasonla da kontrolde bulunulurken, gelişimin normal olduğu görüldü. Türkiye'de sadece Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda bulunan cüce su aygırlarına yeni bir üye daha katılacak olması heyecanla bekleniyor. Annenin herhangi bir ismi bulunmazken, doğacak cüce su aygırına ise anketle isim verilmesi düşünülüyor.



Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı Eğitim Müdürü Gökmen Aydın, "Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi olarak yine ilklere imza aymaya devam ediyoruz. Uzun süredir bünyemizde koruma altında bulundurduğumuz cüce su aygırlarından dişilerden birisi hamile. Ultrason görüntülerine baktık, bebeğimiz şu an sağlıklı görünüyor. Yakın zamanda inşallah doğum gerçekleşecek. Tabii ki ülkemiz için olduğu kadar, dünya için de önemli bir olay. Çünkü cüce su aygırları şu an tükenme tehlikesini en çok hisseden hayvanlardan biri. Doğal yaşamda özellikle erkek nüfusu tükenmiş durumda. Hayvanat bahçemizde bir erkek, iki de dişimiz var. Dişilerden biri şu an hamile, yakın zamanda yeni bir yavru elde edebileceğiz. Buda bu canlıların soy devamlılığının sağlanmasında önemli bir adım olacak"



Gökmen Aydın çok heyecanlı olduklarını belirterek, "Su aygırlarının 6-7 ay gebelik süresi var. Bizim su aygırımızın 6 aylık hamile olduğunu düşünüyoruz. Yani doğumu yaklaştı ve bu bizi çok heyecanlandırıyor. Çünkü cüce su aygırı ülkemizde sadece Darıca Hayvanat Bahçesi'nde var. Bu bize büyük bir misyon yüklüyor. Heyecan ve sorumluluk veriyor. Bu doğrultuda yavruyu büyük heyecanla bekliyoruz. Büyük ihtimalle ziyaretçilerimiz de minik yavruyu görünce oldukça heyecanlanacaklar. Büyük ilgi gösterecekler" diye konuştu.