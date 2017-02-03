Cüce Su Aygırı Anne Olacak

TÜRKİYE'de sadece Kocaeli'nin Darıca İlçesi'ndeki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda bulunan cüce su aygırlarına yeni bir üye daha katılıyor. Gebe olan cüce su aygırının önümüzdeki günlerde doğum yapacak olması heyecanla bekleniyor.



Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda 1 erkek, 2 dişi cüce su aygırı bulunuyor. Dişi su aygırlarından birisi gebe. 6- 7 ay gebelik süreleri olan dişi su aygırının gebeliğinin 6'ncı ayında olduğu düşünülürken, doğum için gün sayılıyor. Ultrasonla yapılan kontrolde bebek su aygırının gelişimin normal olduğu görüldü. Türkiye'de sadece Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda bulunan cüce su aygırlarına yeni bir üye daha katılacak olması heyecanla bekleniyor. Annenin herhangi bir ismi bulunmazken, doğacak cüce su aygırına ise anketle isim verilmesi düşünülüyor.



'DOĞAL YAŞAMDA ERKEK NÜFUS TÜKENMİŞ'



Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı Eğitim Müdürü Gökmen Aydın, "Yakın zamanda inşallah doğum gerçekleşecek. Tabii ki ülkemiz için olduğu kadar, dünya için de önemli bir olay. Çünkü cüce su aygırları şu an tükenme tehlikesini en çok hisseden hayvanlardan biri. Doğal yaşamda özellikle erkek nüfusu tükenmiş durumda. Bu doğum, bu canlıların soy devamlılığının sağlanmasında önemli bir adım olacak."



- Darıcakocaeli