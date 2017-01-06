Çubuklu Oğuz Kaan Çayır, Teog Birincilerinden Oldu

Çubuk ilçesinde Bekir Yılmaz Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Oğuz Kağan Çayır, Temel Eğitimden Orta öğretime Geçiş (TEOG) sınavında 120 sorunun tamamını doğru cevaplayarak, Türkiye birincileri arasında yer aldı.



Bekir Yılmaz Ortaokulu Müdürü Engin Önal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencisini, öğretmenlerini ve ailesini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.



Öğrencilerini iki çeyrek altınla ödüllendirdiklerini belirten Önal, bakanlığın politikaları doğrultusunda okullarında kurslar açtıklarını, bu kurslar sayesinde öğrencilerin büyük başarı elde ettiklerini anlattı.



Okul olarak 25'in üzerinde 110 ve üzerinde soruyu doğru yapan öğrencileri bulunduğunu bildiren Önal, "Destekleme ve yetiştirme kursları, okulumuzu belli bir aşamaya getirdi, öğrencilerimiz bunun karşılığını aldı. Okul, öğretmen ve velilerimizin işbirliği olduğu sürece bu başarıların artarak devam edeceği kanısındayım." dedi.



İşçi bir baba ile ev hanımı annenin 3 çocuğundan en büyüğü olan Çayır ise özel ders veya destek almadan sadece okulda verilen eğitimin kendisini başarıya ulaştırdığını söyledi.



Başarısının sırrının sınav kaygısından uzak, planlı çalışmak olduğunu vurgulayan Çayır, şunları kaydetti:



"Kendimi fazla yormadan planlı ve programlı şekilde çalışarak sınavlara hazırlandım. Elde ettiğim başarımı çok fazla kitap okumaya, fazla kendimi yormamama borçluyum. Amacım fen lisesinde okuyarak iyi bir eğitim aldıktan sonra iyi bir üniversiteyi kazanarak kendimi yazılım alanında geliştirmek. Bu şekilde ülkemizdeki yazılım alanındaki boşluğu doldurmak istiyorum. Bu başarıda ailem başta olmak üzere öğretmenlerim ve arkadaşlarım da büyük katkı sağladı. İleride yazım konusunda büyük bir şirket açmayı istiyorum."



Çayır'ın öğretmenlerinden Cihan Konyalı ise öğrencilerinin başarısından büyük gurur ve mutluluk duyduklarını dile getirdi.