Çubuk Tüneli İnşaatı Başlıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çubukbeli Tüneli inşaatına bu ay başlanacağı müjdesini verdi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya-Burdur karayolunda daha önce sözleşmesi tamamlanan Çubukbeli Tüneli inşaatına bu ay başlanacağı müjdesini verdi.



Yeni tünel ile Burdur - Bucak - Antalya arası ulaşımın büyük ölçüde rahatlayacağını aktaran Çavuşoğlu, "Seçim çalışmaları sürecince birçok alanda vaatlerimiz oldu bunlarında başında ulaşım alanındaki yatırımlarımız vardı dört bir taraftan Antalya'mızı duble yollar ve tünellerle buluşturuyoruz. Bu ay inşaatı başlayacak Çubukbeli Tünelimizde bu önemli tünellerimizden bir tanesi. İnşaat için ekipmanlar hazırlanıyor. Vatandaşlarımızın can güvenliği için özellikle kış aylarında zorluk çekilen rampalardan vatandaşlarımız bu yeni tünel ile kurtulacak" diye konuştu.



Güzergahın önemli ölçüde kısalacağını belirten AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer ise yeni tünel çalışmalarıyla ilgili şunları söyledi; "Antalya Çıkışı-Kızılkaya Ayrımı arasında bulunan Çubukbeli rampalarının mevcut gidiş - geliş güzergah uzunluğu 7 bin 316,50 metredir. Yapılacak olan Çubukbeli Tünelli ile güzergah 4 bin 852 metreye düşürülecek. Burdur ile Antalyamız arasında yer alan türkülere konu olan Çubuk Beli yeni tünel ile kolaylıkla aşılacak. Ulaşım çok rahat ve olacak. Bu projenin gerçekleşmesinde desteklerini esirgemeyen Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanımız Binali Yıldırım'a, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na, Ulaştırma Bakanımız Ahmet Arslan'a ve Antalya için gecesini gündüzüne katan milletvekillerimize teşekkürlerimi sunuyorum." - ANTALYA