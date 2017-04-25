Çubuk'ta Yumurta Hırsızlığı

Çubuk ilçesinde bir çiftliğe ait yumurta satış büfesinden 3 bin 600 yumurta çalındı.



Alınan bilgiye göre, Çubuk-Ankara karayolu Yenice mevkisindeki yumurta üretim çiftliğine ait satış büfesine giren hırsız veya hırsızlar, güvenlik kameralarını da etkisiz hale getirerek, içerideki 120 koli halinde 3 bin 600 yumurta ile internet modemi ve uydu alıcısını çaldı.



Sabah satış büfesi görevlisinin gelmesiyle ortaya çıkan hırsızlık olayıyla ilgili araştırma başlatıldı.