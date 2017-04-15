Çubuk'ta Yeni Sanayi Sitesi İçin Değerlendirme Toplantısı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yapılması planlanan sanayi sitesi için değerlendirme toplantısı düzenlendi.



Toplantıda konuşan Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, sanayi bölgesinin yapılması için araştırma, planlama ve proje çalışmalarının yürütüldüğünü, imar planının da bitmek üzere olduğunu söyledi.



Sanayiye sıkışan ve büyümekte zorluk çeken esnafı bir an evvel yeni yere toplamanın önemine işaret eden Başkan Acehan, "Çalışmalar tamamlandığı zaman o bölgede istihdam alanı oluşacak, iş hacmi ve ekonomik yönden gelişme artacak." dedi.



Acehan, sanayi sitesi için çok hızlı şekilde kooperatif kurularak çalışmalara başlanılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Madeni ve Ağaç İşleri Odası Başkanı Selahattin Kalaycı ise, Çubuk Sanayi Sitesi'nin hem ilçe merkezinde kaldığını hem de ihtiyaçları karşılayamadığını vurguladı.



Belediye Başkanı Acehan'ın desteğiyle yeni sanayi sitesi kurulma çalışmalarına başladıklarını bildiren Kalaycı, esnafın geleceği için en büyük kazanımın bu sanayi sitesi olacağını söyledi.



Toplantıya, AK Parti Çubuk İlçe Başkanı Baki Demirbaş, S.S. Çubuk Kuzey Yıldızı Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Başkanı Ahmet Uzun, Ankara Fotoğrafçılar Odası Başkanı Feyzi Gündoğdu, kooperatif üyeleri ve sanayi esnafı katıldı.