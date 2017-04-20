Çubuk'ta Yemlik Satışları Köylünün Yüzünü Güldürüyor

Çubuk ilçesinde dağlarda toplanan ve yenilebilen yaban otlarına olan ilgi köylünün yüzünü güldürüyor.



Bahar mevsiminin en gözde ürünlerinden yemlik otu, dağ pancarı, madımalak, teke sakalı, cırnak ve karakavuk Çubuk ilçesinde tarlalardan toplanarak pazarda yerini aldı.



Köylerde, kadınlar tarafından toplanan yemlik Çubuk ilçesinde pazarda kilosu 10 liradan satışa sunuluyor.



Sabah erken saatlerde toplanan yaban otları pazarda satışa sunuluyor.



Doğada bulunan yenilebilir yaban otlarının kendileri için gelir kapsına dönüştüğünü aktaran 53 yaşındaki Esma Karadana, birçok hastalığa iyi geldiğini ve özellikle yaşlıların bu otları tercih ettiğini anlattı.



Alıcının çok olması ve fiyatlarının yüksek olmasını kendilerini sevindirdiğini dile getiren Karadana, şu bilgileri aktardı:



"Yemliği toplamak için sabah erken saatte araziye çıkıyoruz. Toplaması biraz zor oluyor ama bunları toplayıp satarak 3 çocuk büyüttüm. Elde ettiğimiz parayla evimizin eksiğini gediğini alıyoruz. Tamamen doğal ortamda, kendiliğinden yetişen ürünler. Şu anda özellikle yemlik çok yoğun talep alıyor. Özellikle de ihtiyarlar gelip alıyor. Onlar mevsimini de takip ederek almak için geliyorlar. Gençler fazla bilmiyor ve merak edipte bakmıyorlar bile. Allah yemliği şifa olarak yaratmış, biz de toplayarak vatandaşın hizmetine sunuyoruz."



Kalecik ilçesinden topladığı yemlikleri satmak için Çubuk pazarına gelen 45 yaşındaki Nezehat Karadeniz, satıştan elde ettiği gelirle bir haftalık mutfak masrafını karşılayacağını ifade etti.



Mevsimine göre yaban otlarını toplayıp değerlendirmeye çalıştıklarını aktaran Karadeniz, "Hangi bitki türünün nerede yetiştiğini bildiğimiz için toplamakta zorluk çekmiyoruz. Akşama kadar toplama işi devam ediyor. Akşam olunca topladığımız yeşillikleri su dolu bir kabın içine atıyoruz ve yıkıyoruz. Sabah olunca da topladıklarımızı Çubuk pazarına getiriyoruz. Çünkü burada birkaç saatte elimizdeki ürün satılıyor. Kazandığımız paralarla evimizin masrafını çıkartırken, alan insanlar da doğanın nimetlerinden yararlanmış oluyor." ifadesini kullandı.



Pazarı ziyaret eden Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan da yenilebilir yaban otlarını inceledi.



Acehan, yaban otlarının doğal ortamlarda kimyasallardan uzak yetişmesi nedeniyle çok faydalı olduğunu belirterek insanların tüketmesi tavsiyesinde bulundu.