Çubuk'ta Yaşlılar Sandık Başına Gitti

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Çubuk Abidin Yılmaz Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalanlar, kendileri için tahsis edilen özel araçla görevlilerin de yardımıyla Yavuz Selim Orta Okuluna giderek oylarını kullandı.



Hayatı boyunca çok zorluklar çektiğini anlatan Elife Bakır (86), gelecek neslin kendileri gibi zorluk çekmemesi için oyunu kullandığını söyledi.



Cafer Tayyar Kılıç da (83) hasta eşini oy kullanmaya getiremediği için çok üzüldüğünü ifade ederek, "Hanım evde hasta yatıyor, onu getiremediğime üzülüyorum. Bir oy gitti." dedi.



"Bir daha ya oy kullanabiliriz ya da kullanamayız" diyen Cafer Çalışkan da (83) vatandaşlık görevini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını kaydederek, gençlerin oy kullanma görevini aksatmamasını istedi.



Memleketin refahı, milletin selameti için oyunu kullandığını aktaran Halil Sami Çağlayan (81) ise "Her seçimde oyumuzu kullanacağız ki millet ve memleket selamete ersin." diye konuştu.



Ayrıca evde sağlık hizmeti alan 15 vatandaş da Evde Bakım Sağlık Hizmetleri birimi görevlilerince evlerinden alınarak oy kullandırıldı.