Çubuk'ta "Türk Mutfağı ve Tatlıları" Eğitimi Verildi

Çubuk Hayri Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine profesyonel aşçılar Türk mutfağı ve tatlılar üzerine uygulamalı eğitim verdi.



Eğitime katılan ANPADER Başkanı Mahmut Dolmacı ve Kırıkkale Aşçılar ve Pastacılar Derneği (KIRAPED) Başkanı Muhammet Sarı, öğrencilere tecrübelerini ve Türk mutfağını anlattı.



Daha sonra usta aşçılar okul mutfağına girerek öğrencilere uygulamalı olarak baklava ve yemek yapma eğitimi verdi.



Okul Müdürü Emine Yıldırım, gelecek yıl aşçılığa adım atacak öğrencilerine katkı sağlamaya çalıştıklarına dikkat çekerek, "Osmanlı mutfağının yetkin isimlerini burada ağırlıyoruz. Okulumuza baklava, kadayıf gibi tatlıların püf noktalarını anlatmak için geldiler. Mesleki olarak çok deneyimliler. Öğrenciler birebir yaşayarak öğreniyorlar." dedi.



Geleceğin aşçılarına eğitim vermekten son derece mutlu olduğunu dile getiren ANPADER Başkanı Dolmacı da amaçlarının mesleklerini tanıtmak ve sevdirmek olduğunu kaydetti.



Türkiye'de kadın aşçı sayısının artması için mücadele ettiklerini anlatan Dolmacı, "Türkiye'de bayan aşçı oranı yüzde 2'den yüzde 8'e çıktı. Aşçılık Türkiye'nin en iyi 10 mesleği arasında. Biz de bugün geleceğin aşçılarına tatlıların püf noktalarını öğrettik." diye konuştu.