Çubuk'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Harun Kaya'nin (34) kullandığı 06 AT 1971 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde aynı istikamete gitmekte olan Hami Kasap (19) idaresindeki 06 BV 401 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobillerden biri ikiye ayrılırken, diğeri ise takla atarak orta refüje çıktı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan henüz isimleri öğrenilemeyen bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.