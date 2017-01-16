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Çubuk'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Çubuk'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Çubuk ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Çubuk'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Çubuk ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yaşar Karagöz yönetimindeki 06 HA 1447 plakalı kamyonet, Atatürk Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi Çubuk Çayı kenarında kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaldırıma devrildi.

Kazada, sürücü Yaşar Karagöz ile yanındaki Osman Kuzucu yaralandı.

Yaralılar ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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