Çubuk'ta Trafik Denetimleri

Çubuk ilçesinde trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, 258 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.



Çubuk İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, gazetecilere yaptığı açıklamada, yollarda "drift" yapan sürücü ve araçların kesinlikler cezasız bırakılmadığını, özellikle plakasız, helezonu kesik, filmli cam, modifiyeli araç kullanımı ile ilgili olarak ilçenin değişik noktalarında denetimlerin yapıldığını belirtti.



Yaklaşık 3 aylık denetimlerde 550 aracın kontrol edildiğini kaydeden Çam, "Bunlardan Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 258 aracın plakalarına ve kurallara uymayan sürücülere yaklaşık 128 bin lira cezai işlem uygulandı. Son iki günde ise 5 bin 987 lira cezai işlem uygulanırken, 4 araç da trafikten men edildi." dedi.



Çam, vatandaşların tehlikeli araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren otomobil ve motosiklet sürücülerini ihbar etmelerini istedi.