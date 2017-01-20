Çubuk'ta "Muhacir Kardeşim" Projesi

Çubuk Meliha Hasanali Bostan Fen Lisesi tarafından yaşama geçirilen "Muhacir Kardeşim" projesi ile lise öğrencileri Suriyeli çocuklara destek oluyor.



Okul Müdürü Selvet Gürdağ, projeyi öğretmen ve öğrencilerinin katkılarıyla sürdürdüklerini söyledi.



Ülkelerindeki savaş ve iç karışıklık nedeniyle Türkiye'ye sığınanları görmezden gelemeyeceklerini belirten Gürdağ şöyle konuştu:



"Bu bilinçle öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz böyle bir çalışma başlattı. Okul yönetimi olarak biz de kendilerine destek olduk. İlk etapta 26 öğrencimiz 26 Suriyeli mülteci çocukla gönüllü olarak kardeş oldular. Proje kapsamında öğrencilerimiz muhacir kardeşlerine ekonomik, psikolojik ve kültürel anlamda yardımcı olacaklar.



Türkçe öğreniyorlar



Özellikle Suriyeli yavrularımız bu kapsamda yaşadıkları alana daha çabuk adapte olacak, Türkçe'yi de daha çabuk ve güzel öğrenmiş olacaklar. Aynı zamanda bizim öğrencilerimizde ana dili Arapça olan muhacir kardeşlerinden yeni bir dil öğrenecek. Bazı öğrencilerimiz kısa sürede Arapça öğrenirken, Suriyeli çocuklarda Türkçe öğrendiler."



Proje kapsamında zaman zaman öğrencilerin Suriyeli kardeşleriyle okul pansiyonunda yemekli program düzenlediklerini aktaran Gürdağ, "Gerçekten güzel sahneler oluyor. Öğrencilerimiz kardeşlerini otobüste karşılayarak ağırlamaya başlıyorlar. Program boyunca kendilerini yalnız bırakmayan öğrencilerimiz zaman zaman duygusal sahnelerin yaşanmasına da neden oluyor." dedi.



Çoğu yakınlarını kaybetmiş



Okul öğretmenlerinden Bünyamin Aktaş da projenin öğrenciler üzerinde çok olumlu katkıları olduğunu ifade ederek, "Bunu aşama aşama çoğaltarak bütün öğrencilere yönelik yapmak gibi bir amacımız var. Bu çocukların kimisi babasını kimisi başka bir yakınını savaşta kaybetmiş. Bu tür sosyal faaliyetlerin yaygınlaştırılması büyük önem taşıyor." diye konuştu.



Çubuk Meliha Hasanali Bostan Fen Lisesi öğrencilerinden Sümeyye Büyükçolak proje sayesinde kısa sürede Arapça öğrendiğini söyledi.



Büyükçolak, "Her hafta buluşup oyunlar oynuyoiruz ve konuşuyoruz. Onlar için yapabileceğimiz bir şey varsa onu yapmaya çalışıyoruz. Onların Türkçesini biz Arapça'mızı geliştirmeye çalışıyoruz. Böylelikle onların burada yalnız ve kimsesiz olmadıklarını göstermeye çalışıyoruz." dedi.



Suriyeli çocuklardan Khuzame Alissa da "Yaklaşık 2 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Burada çok iyi niyetli insanlarla tanıştım. Allah onlardan razı olsun. Bizim için çok güzel etkinlikler düzenliyorlar" şeklinde konuştu.