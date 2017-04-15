Çubuk'ta Masa Tenisi Turnuvası

Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen okullararası masa tenisi turnuvası sona erdi.



Çubuk Kapalı Spor Salonu'nda, Kaymakamlık ve Gençlik Hizmetleri ile Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 3 gün süren turnuva, genç erkekler, genç kızlar, yıldız erkekler, yıldız kızlar, küçük erkekler, küçük kızlar olmak üzere 6 kategoride, 12 okuldan, 32 takım ve 128 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.



Dereceye giren takımlara ödülleri, Çubuk Kaymakamı İbrahim Çenet, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Vekili Murat Aslan tarafından verildi.



Kaymakam Çenet, turnuvaya katılan sporculara ve turnuvanın düzenlenmesine katkı veren yöneticilere teşekkür etti.



Turnuvaya ilginin yoğun olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Çenet, "Masa tenisi turnuvası öğrencilere spor yönünden büyük bir katkı sağlayacaktır. Emeği geçen antrenörlere, sporculara ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü personeline teşekkür ederim. Öğrencilerimizi, öğretmen ve velilerimizi kutluyor başarılarının artarak devam etmesini diliyorum." dedi.