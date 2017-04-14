Çubuk'ta Dolandırıcılık İddiası

Ankara'nın Çubuk ilçesinde dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, A.K. hayvanlarını satmak isteyen Ahmet Çalışkan'la yaptığı pazarlık sonucu 45 küçükbaş hayvan için 16 bin lira karşılığında çek verdi.



Bankaya gittiğinde çekin sahte olduğunu anlayan Çalışkan, durumu polise bildirdi.



Çankaya ilçesinde gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Zanlının aynı yöntemle Van'da da 80 bin lira sahte çekle büyükbaş hayvan aldığı kaydedildi.