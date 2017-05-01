Çubuk'ta Doğa Yürüyüşü

Çubuk Belediyesi, Ankara Kalkınma Ajansı ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle doğa yürüyüşü düzenlendi.



Işık Dağı eteklerindeki Yıldırım Evci Yaylası'nda başlayan yürüyüş, Karagöl'de son buldu.



Yaklaşık 10 kilometrelik yürüyüş sırasında belediye ekipleri olası durumlara karşı tedbir aldı. Çubuk Çılgınlar Doğa Yürüyüş Grubu ve Kale Doğa Yürüyüşü Grubu'nun da katıldığı etkinliğe 200 kişi eşlik etti.



Yıldırım Evci Yaylası'nda katılımcılara parkur ve bölge hakkında bilgi veren Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, Yıldırım Evci Yaylası ve Göleti'nin gelecekte turizme kazandırılması için projeleri olduğunu söyledi.



Bölgenin eşsiz bir manzaraya ve doğal güzelliklere sahip olduğunu ifade eden Acehan, şunları kaydetti:



"Burada geçmişte 40 yayla evi vardı. Şu anda iki tanesi restore edildi. Gelecekte bizde belediye olarak buradaki yayla evlerini alarak restore edip, turizme kazandıracağız. Burası Ankara'ya 71 kilometre. İnşallah bölge gelecekte Ankara'nın önemli turizm alanı olacak."



Ankara Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Tanıtma Şubesi Müdürü Kudret Cabılar da Ankara'nın trekking rotalarını turizmcilere tanıtmak için bu programı düzenlediklerini dile getirerek, şunları söyledi:



"Ankara'daki rehberleri, turizm firmalarını, sivil toplum kuruluşu temsilcilerini ve davetlileri ilçenin güzelliklerini tanıtmak için programı düzenledik. Gelen arkadaşlarımız çok memnun kaldılar. Güzel bir tur oldu. Hepimiz çok memnunuz. Burada güzergah levhalarını, android uygulamalarını, web sitelerini oluşturduk. İnşallah burası doğaseverlerin tercih ettiği mekanlar arasında olacak."



Yürüyüşe katılanlara Çubuk Belediyesi Kışlacık Sosyal Tesislerinde çeşitli ikramlar yapıldı.



Etkinliğe Çubuk Belediye Başkan Yardımcıları Hasan Hüseyin Karakuş, Zeki Metin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Aslan, Onur Meclisi Başkanı Mehmet Saat, Ankara'daki profesyonel rehberler, bazı kamu kurumlarının temsilcileri de katıldı.