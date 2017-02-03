Çubuk'ta çeşitli suçlardan aranan 14 zanlıdan 4'ü tutuklandı



Müfit ONBAŞI/ÇUBUK(Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Çubuk ilçesinde çok sayıda suçtan aranan 14 zanlı gözaltına alındı. Zanlılardan 9'u serbest bırakılırken, 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Çubuk Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ilçede cinayet, uyuşturucu satışı, sahte mal beyanı, hırsızlık ve gasp gibi birçok suçundan haklarında yakalama kararı bulunan zanlılara operasyon düzenledi. Değişik zamanlarda düzenlenen operasyonlarda 14 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere önce emniyete, daha sonra da adli makamlara sevk edildi.



Arama kararı olan ve yakalanan zanlılardan F.Y., H.K., K.Ö.K., H.B., A.İ., H.S., A.A., A.Ş., ve A.G., isimli 9 kişi adliyeye sevk edildiikten sonra serbest bırakıldı. A.E. isimli zanlı da İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan A.K., Ş.K., A.K. ve E.U. isimli 4 zanlı ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp, ceza evine gönderildi.