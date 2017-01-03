Çubuk'da Karla Mücadele

Ankara'nın Çubuk ilçesinde etkili kar yağışının ardından belediye ekipleri, kaldırım ve yollarda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.



Çubuk Belediyesi karla mücadele ekipleri, kar yağışının ardından ilçe genelinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.



İlçede 4 ayrı noktada 15'er kişilik ekiplerle gün boyu çalışan temizlik ekipleri, karları küreyerek, buzları kırıyor. Vatandaşların buz tutan yollarda kayıp düşmemesi için yoğun çaba gösteren belediye ekipleri, buz tabakasının yoğun olduğu yerlerede ise tuz kullanıyor.



Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, ilçeyi etkisi altına alan yoğun kar yağışında vatandaşların en az şekilde etkilenmesi için çalışmalarını 24 saat aralıksız sürdürdüklerini belirtti.



Başkan Acehan, "2 kar küreme, 2 greyder, 2 tuz serpici araç, 11 kamyon, 7 iş makinesi, 9 binek araç, 2 personel nakil aracı ve yeteri kadar tuzla 110 personelle vatandaşlarımızın rahat ve konforlu bir ulaşım sağlaması için 4 vardiya sistemiyle 24 saat görev başındalar. Öncelikle ana arterlerde daha sonrada vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı sokaklarda karla mücadele çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Ayrıca ekiplerimiz ilçe genelinde bütün ana ve ara arterlerde kaldırımlardaki kar küreme çalışmalarını gerçekleştiriyor." dedi.



Vatandaşları kapanan yollar ve olumsuz kış koşullarını bildirmek için 837 1 444 ve 837 3 767 numaralı telefonları aramalarını isteyen Başkan Acehan, sürücüleri de kış lastiği ve zincir kullanmaları, mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri konusunda uyardı.