Çubuk Belediyesi Coğrafi İşaretli Ürünlerini Sergiledi

Çubuk Belediyesi, Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından düzenlenen Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'ne katılarak, aralarında Çubuk turşusu ve Çubuk agat taşının da yer aldığı birçok ürünü tanıttı.



Çubuk Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, ATO tarafından düzenlenen Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesinde açılan stantta, dünyaca ünlü Çubuk turşuları ile Çubuk agat taşından yapılan hediyelik ürünlerin tanıtımı yapıldı.



Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan tarafından stantta turşu yapımı uygulamalı olarak gösterilirken, ziyaretçilere turşu, turşu suyu ikram edildi, agat taşından yapılan ürünler hediye edildi.



Başkan Acehan, yaptığı açıklamada, coğrafi işaret belgesi olan ürünleri uluslararası alana taşımak istediklerini söyledi.



Çubuk'un değerleri olan Çubuk turşusu ve Çubuk agat taşına uluslararası coğrafi işaret belgesi almak için müracaatlarını yaptıklarını vurgulayan Acehan, belediye olarak yerel değerlerinin korunmasına ve tanıtılmasına büyük önem verdiklerini kaydetti.



Çubuk turşusunu diğer turşulardan ayıran özelliğin, fermantasyonun sürekli devam etmesi olduğunu anlatan Acehan, şunları söyledi:



"Hekim olduğum için turşu ve faydaları benim uzmanlık alanıma girmektedir. Turşu mikroflorası insanın direncini, bağışıklığını güçlendirmektedir. Biz Çubuk'ta turşuları tamamen doğal ürünlerden yapıyoruz. İçerisine sirke, limon tuzu, sarımsak ve tuz katıyoruz. En önemlisi de turşuluk sebzelerin Çubuk'ta yetiştirilmesi gerekiyor. Bizim ürünlerimizin Türkiye için 2007 yılında alınmış coğrafi işaret belgesi bulunuyor. Bu ürünlere uluslararası coğrafi işaret almak için müracaatımızı yaptık. İnşallah bu belgeyi de aldıktan sonra özellikle Çubuk turşusunu tüm dünyada probiyotik gıda olarak tanıtacağız. Bu konuda çok iddialıyız. Hem agat taşımızı hem de Çubuk turşumuza yönelik alacağımız uluslararası bu belgelerle bu ürünlerimizi daha da tanınır ve ilçemiz adına daha çok istihdam ve gelir kaynağı olarak öne çıkarmak istiyoruz."



Çubuk Belediyesinin standını çok beğendiğini söyleyen ziyaretçilerden Ahmet Bozkurt da Subay evlerinde kız yurdu sahibi olduğunu söyledi. Bozkurt, "Çubuk turşularımızı yurdumuzda kızlarımıza tattırıyoruz ve çok beğeniyoruz. Sirkesi, tuzu, her şeyi kıvamında olan bir turşu." dedi.



Ankara'da yaşadığını ve Çubuk agat taşını ilk kez gördüğünü dile getiren Serap Koyuncu ise, "Ankara'da yaşayan biri olarak Çubukla gurur duydum. Biz turşusuyla ünlü biliyorduk, taşlarıyla da ünlüymüş" diye konuştu.