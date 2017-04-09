Çubuk Belediye Başkanı Acehan'ın Babası Vefat Etti

Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan'ın babası Erdoğan Acehan (80) vefat etti.



Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Erdoğan Acehan, bu sabaha karşı hayatını kaybetti.



Erdoğan Acehan'ın cenazesinin bugün öğle namazına müteakip Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yenice Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedileceği bildirildi.