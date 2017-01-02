Cübbeli'den Şaşırtan Satranç Yorumu: Oynayanlar Lanetli

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün düşünmeye zorlayan ve en stratejik oyun olan satranç için söyledikleri büyük tartışma yarattı.

"OYNAYANLAR LANETLENMİŞTİR"

Satranç oynayan kişilerin insanların en yalancısı olduğunu öne süren Cübbeli Ahmet Hoca, "Oynayanlar lanetlenmiştir" ifadelerini kullandı.



"TAVLADAN VE KUMARDAN BETER"

Cübbeli Ahmet'in satranca dair konuşması şöyle: "Satranç tavladan da kumardan da beter. Satranç oynamaktansa ateşi tutmak daha hayırlı.

"SATRANÇ OYNAYAN LANETLENMİŞTİR"

Satranç oynayan kişi insanların en yalancısı. Oynayanlara ölürken kelimeyi şehadet nasip olmayabilir. Satranç oynayan lanetlenmiştir. Oynayana bakan da domuz eti yiyen gibidir. Bu oyunları oynayacağınıza elinize tespih alın, sübhanallah çekin"