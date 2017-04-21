Cübbeli Ahmet Hoca'dan Kutlu Doğum Haftası Yorumu

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan İsmailağa Cemaati'nin önde gelenlerinden Ahmet Mahmut Ünlü,FETÖ projesi olduğu ortaya çıkan Kutlu Doğum Haftası ile ilgili olarak, "Bu kötü niyetli bir projedir.Diyanet İşleri Başkanı'ndan bunu durdurmalarını rica ediyoruz" dedi.



Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan İsmailağa Cemaati'nin önde gelenlerinden Ahmet Mahmut Ünlü, FETÖ projesi olduğu ortaya çıkan Kutlu Doğum Haftasının biran önce durdurulmasını istedi.



Kutlu doğum haftasına ilişkin daha önceden de şüpheleri olduğunu belirten Cübbeli Ahmet Hoca, "TGRT Haber Televizyonunun kutlu doğum haftası satsafasıyla ilgili haberlerini takip ediyorum. Bu hususu bu sene özellikle gündeme getirdiler. Ben de bunu birkaç kez dile getirmiştim. İslami cemaatlerin çoğu bu işten rahatsızdı. Efendimiz(S.A.V)'in doğumunun kutlanması sistematiği 1400 senedir olmasa da efenmiz (S.A.V) asrı saadetinden beri Rebiülevvel ayının 12'inci gecesi olarak kutlanmaktadır. Ekseri görüş bunda ittifak etmiştir. 12'inci gecesi olarak kutlanır idrak edilir. Osmanlı ecdadımız da Selçuklu da bu konuya ihtimam göstermişlerdir. Ben hapisteyken bir köşe yazarının yazısını okudum. Bu meselenin büyük bir sorun olduğuna buradan uyandım. Kutlu doğum şuan Nisan ayında 21 ile 27'si arasında kutlanıyor. Meclisler kuruyorlar. Neymiş efendim bir bunu bir geceye sığdırmak istemiyoruz bir haftaya yaymak istiyoruz. Tamam yay bir aya yay, Rebiülevvelin tümüne yayalım. Bir ay peygamberimizden bahsedelim. Bir haftaysa Rebiülevvelin 12'inci gecesi olsun. 7 il 14 arası olsun. 12 zaten bu günlerin arasında yer alıyor. Ama burada başka bir niyet var" dedi



==============================================



İhlas Haber Ajansı YouTube Kanalına Abone Olmak İçin:



>



İhlas Haber Ajansı Resmi Web Sitesi



>



İhlas Haber Ajansı Sosyal Medya Adresleri



>



>



>



>



İhlas Haber Ajansı hakkında



İhlas Haber Ajansı'na ulaşmak için



>