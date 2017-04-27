Cuadrado, Juventus'un Tanıtılmayan Yeni Sezon Formasını Paylaştı

Juan Cuadrado'nun başı, sosyal medyadan paylaştığı Juventus formalı fotoğrafı nedeniyle derde girebilir.

TANITILMAYAN FORMAYI PAYLAŞTI

Son dönemde formunun zirvesinde olan Kolombiyalı oyuncu, Instagram hesabından takipçilerine özel bir paylaşım yaptı ancak ufak bir sorun vardı. Üzerindeki formanın lansmanı Juventus tarafından henüz yapılmadı.

Cuadrado'nun paylaştığı fotoğrafı çok geçmeden silmesi sonrası, Juventus kulübünden sert bir uyarı geldiğini düşünüldü.