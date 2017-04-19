Cü'de "Yeşil Yerleşke" Çalışması

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörlüğü kampüs içerisinde "Yeşil Yerleşke" çalışmaları başlattı.



Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Yeşil Yerleşke" çalışmaları kapsamında ilk olarak yeni rektörlük binasının etrafında ağaçlandırma ve çimlendirme çalışmaları başladı.



Gerek öğrencilerin, gerekse akademisyen ve idari personelin huzurlu vakit geçirebilecekleri alanların oluşturulması için peyzaj çalışmaları da sürüyor.



Üniversite lojmanlarında kalan öğretim elemanlarının aileleriyle vakit geçirebileceği, temiz hava ve doğanın tadına varacağı yaşam alanı oluşturmak için hobi bahçeleri çalışmalarına da başlandı.



Cumhuriyet Üniversitesi lojmanları çevresinde atıl, bakımsız alanda oluşturulacak hobi bahçelerinde her türlü meyve-sebze ve çiçek yetiştirilip organik tarım için de elverişli hale getirilecek.



Rektörlüğün talimatıyla planlanan hobi bahçelerinin amacı, akademisyen ve personelin yorgunluk ve stresini doğada atabilecekleri yaşam alanı oluşturmak.



Ayrıca Cumhuriyet Üniversitesi ile Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü arasında yapılan protokolle her yıl üniversite personel ve öğrenci sayısı kadar fidan, toprakla buluşturulacak.



Bu kapsamda 60 bin fidan dikililerek üniversite ve çevresi daha da yeşillenecek.