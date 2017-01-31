Cü'de Kosgeb Destekli Panel Düzenlendi

Cumhuriyet Üniversitesinde (CÜ) KOSGEB'in desteğiyle "İşletmelerde Kurumsallaşma ve Büyüme" konulu panel düzenlendi.



CÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesi tarafından KOSGEB desteğiyle düzenlenen panelde, kurumsallaşma çalışmaları ve KOSGEB tarafından işletmelere sağlanan desteklemeler anlatıldı.



Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Şimşir, İnşaat Mühendisliği Bölümü Kırmızı Salon'da gerçekleştirilen panelin açılışında yaptığı konuşmada, Sivas'ta ASELSAN Hassas Optik Fabrikası ve birkaç büyük fabrika dışındaki işletmelerin tamamının aile şirketi olduğuna dikkati çekerek, aile şirketlerinin önündeki engelleri aşabilmeleri için KOSGEB desteklerden yararlanmaları gerektiğini belirtti.



Panelde, KOSGEB İl Müdürü Bahattin Ünal da kurumun sağladığı finansman ve diğer desteklemeler hakkında bilgi verdi.



Panalist Fuat Çamlıbel de şirketler için kurumsallaşmanın ve güvenilir bir kurum haline gelmenin önemine işaret ederek, müşterilerin bir firmaya güven duyabilmesi için şirketin yazılı kurallar içerisinde yönetilmesi gerektiğini kaydetti.



Etkinliği, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Tanzer Erdem'in yanı sıra kentte faaliyet gösteren küçük ölçekli işletme sahipleri ile öğrenciler takip etti.