Cü'de "Kariyer Günleri" Konferansı

Cumhuriyet Üniversitesinde (CÜ) "Kariyer Günleri" konferansı düzenlendi.



CÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Geomatik Mühendisliği Bölümü, Türkiye Mühendisler ve Mimarlar Odası Birliği (TMMOB), Harita Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) Sivas Bölge Temsilciliği ile Geomatik Kulübü tarafından ortaklaşa düzenlenen "Kariyer Günleri" etkinliğinin ikincisi Mühendislik Fakültesine ait Mavi Salon'da gerçekleştirildi.



Programda konuşan Geomatik Mühendisliği Bölümü Dekan Yardımcısı Yrd. Dr. Evren Gölge, ülkedeki genç işsiz ortalamasının yüzde 25 olduğunu belirtti.



Öğrencilerden öğrendiklerini daha ileriye taşımalarını isteyen Gölge, "Artık makineler nesneler çok ucuzlayacak. Her şeyin içerisinde bir çip olacak ve bunlar internette birbirine bağlı olacak.



Tüm mühendislik dallarının bundan etkilenmemesi imkansızdır. 10-15 sene sonra bu gelecek. Bu demektir ki, kendinizi her daim geliştirmek zorundasınız. Burada öğrendiklerinizle kalmamanız gerekiyor, daha ileriye taşımanız gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Konuşmacılardan, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Rahmi Nurhan Çelik, Sistem A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tanışık ve Ölçen Harita İnş. Müh. Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Müdürü Özhan Kaynarca, öğrencilere çeşitli bilgiler verdi.



Program belgelerin dağıtılmasıyla sona erdi.



Programa öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.