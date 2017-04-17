Cü'de Çok Sesli Koro Konseri Düzenlendi

Cumhuriyet Üniversitesinde (CÜ) konser düzenlendiği bildirildi.



CÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı 2. ve 3. sınıf öğrencileri tarafından Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Aksu, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Başara, öğretim elemanları ile çok sayıda öğrenci katıldı.



Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Derya Kaçmaz şefliğinde icra edilen çok sesli koronun konserinde, türkülerin yanı sıra yabancı eserler de seslendirildi.



Öğrencilerin seslendirdiği eserler, dinleyicilerden büyük beğeni aldı.



Program sonrasında Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Aksu, koro şefi Derya Kaçmaz'a teşekkür belgesi verdi.