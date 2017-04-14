Cso'dan 23 Nisan'a Özel Konser

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), Türkiye'nin önde gelen genç kuşak orkestra şeflerinden Orhun Orhon'un yöneteceği özel konserle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayacak.



CSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankaralı çocukların, orkestranın sezon boyunca ilköğretim okulları ve liseler için düzenlediği eğitim konserlerinden tanıdığı şef Orhon, özel olarak hazırlanan programla çocuklara orkestrayı, klasik müziği ve çalınan eserleri anlatacak.



CSO, 23 Nisan'da günün anlamına uygun olarak ikisi de 16 yaşında olan genç sanatçılar Doğa Altınok (keman) ve İlayda Deniz Oğuz'a (piyano) eşlik edecek. Konser, 23 Nisan'da CSO konser salonunda gerçekleştirilecek.



Konser biletleri CSO gişesinden, Dost Music Center ve "www.biletinial.com"dan alınabilecek.