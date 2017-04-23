Cso Cello Quartet

Yer: Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi / Küçük SalonSaat: 20.00Solistler: İbrahim Aydoğdu ViyolonselOnur Şenler ViyolonselYaz Irmak ViyolonselKöklü Yiğit Tan ViyolonselBilet Fiyatı: 10 TLKonserin bilet satışları 12 Nisan'da saat 10.00 itibariyle internet sayfamız ve gişelerden başlayacaktır.

Cso Cello Quartet

Yer: Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi / Küçük Salon

Saat: 20.00

Solistler:

İbrahim Aydoğdu Viyolonsel

Onur Şenler             Viyolonsel

Yaz Irmak         Viyolonsel

Köklü Yiğit Tan         Viyolonsel

Bilet Fiyatı: 10 TL

Konserin bilet satışları 12 Nisan'da saat 10.00 itibariyle internet sayfamız ve gişelerden başlayacaktır.

Gişeler:

AASSM: 0 232 293 38 31

İzmir Sanat: 0 232 293 40 49

İsmet İnönü Sanat Merkezi: 0 232 293 46 04

www.aassm.org.tr

İrtibat için AASSM Halka İlişkiler: [email protected]

Detaylar :

İl : İzmir

İlce : Konak

Mekan : Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi

Mekan Adresi : Mithatpaşa Cad. No: 1087

Başlangıç Saati : 24.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 24.04.2017 21: 00: 00

Kategori : CSO Cello Quartet

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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