Yer: Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi / Küçük Salon



Saat: 20.00



Solistler:



İbrahim Aydoğdu Viyolonsel



Onur Şenler Viyolonsel



Yaz Irmak Viyolonsel



Köklü Yiğit Tan Viyolonsel



Bilet Fiyatı: 10 TL



Konserin bilet satışları 12 Nisan'da saat 10.00 itibariyle internet sayfamız ve gişelerden başlayacaktır.



Gişeler:



AASSM: 0 232 293 38 31



İzmir Sanat: 0 232 293 40 49



İsmet İnönü Sanat Merkezi: 0 232 293 46 04



www.aassm.org.tr



İrtibat için AASSM Halka İlişkiler: [email protected]



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Konak



Mekan : Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi



Mekan Adresi : Mithatpaşa Cad. No: 1087



Başlangıç Saati : 24.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 24.04.2017 21: 00: 00



Kategori : CSO Cello Quartet



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır