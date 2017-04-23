Cso Cello Quartet
Yer: Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi / Küçük SalonSaat: 20.00Solistler: İbrahim Aydoğdu ViyolonselOnur Şenler ViyolonselYaz Irmak ViyolonselKöklü Yiğit Tan ViyolonselBilet Fiyatı: 10 TLKonserin bilet satışları 12 Nisan'da saat 10.00 itibariyle internet sayfamız ve gişelerden başlayacaktır.
Yer: Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi / Küçük Salon
Saat: 20.00
Solistler:
İbrahim Aydoğdu Viyolonsel
Onur Şenler Viyolonsel
Yaz Irmak Viyolonsel
Köklü Yiğit Tan Viyolonsel
Bilet Fiyatı: 10 TL
Konserin bilet satışları 12 Nisan'da saat 10.00 itibariyle internet sayfamız ve gişelerden başlayacaktır.
Gişeler:
AASSM: 0 232 293 38 31
İzmir Sanat: 0 232 293 40 49
İsmet İnönü Sanat Merkezi: 0 232 293 46 04
www.aassm.org.tr
İrtibat için AASSM Halka İlişkiler: [email protected]
Detaylar :
İl : İzmir
İlce : Konak
Mekan : Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi
Mekan Adresi : Mithatpaşa Cad. No: 1087
Başlangıç Saati : 24.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 24.04.2017 21: 00: 00
Kategori : CSO Cello Quartet
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io