Csm Bükreş Voleybol Takımına Türk Antrenör

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın eski antrenörü Ferhat Akbaş, sezon sonuna kadar Romanya'da görev yapacak.



Ferhat Akbaş, milli takımdaki görevinden ayrılmasının ardından Romanya ekiplerinden CSM Bükreş ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.



Daha önce Çin'in Guangdong Evergrande VC, Türk Telekom, Galatasaray ile VakıfBank takımlarında antrenörlük yapan Ferhat Akbaş, 2015'te kadın milli takımında görev almıştı.



Akbaş'ın yeni takımı CSM Bükreş, CEV Challenge Kupası'nda geçen sezon Türk takımlarından İmperial Hastanesi İdmanocağı'nı her iki karşılaşmada 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı. Ferhat Akbaş, yine CEV Challenge Kupası'nda yer alan yeni takımını şampiyonluğa taşımaya çalışacak.