Cska Moskova'dan Beşiktaş Açıklaması

FutbolArena Dış Haberler - Beşiktaş'ın forvet adayları listesinde olan CSKA Moskova'da kiralık olarak forma giyen Lacina Traore hakkında Rus kulübünün yöneticisi Roman Babaev açıklamalarda bulundu. CSKA Moskova'dan Lacina Traore açıklaması



CSKA Moskova'nın sezon başında Monaco'dan kiraladığı fakat bekleneni veremeyen ve takımda mutsuz olduğu belirtilen Lacina Traore, Beşiktaş'ta Demba Ba'nın alternatifi olarak gösteriliyor. 29 Ocak Pazar günü Lacina Traore'nin menajeri Dmitry Selyuk'un "Traore'nin transferi için Beşiktaş'la anlaştık fakat henüz imzalamadık. Sözleşmeyi bekliyoruz." açıklaması üzerine gözler CSKA Moskova'ya çevrildi.



Rus kulübünün yöneticisi Roman Babaev, Lacina Traore'nin transferi hakkında, "Biz son dönemde forvet oyuncusu arıyorduk. Şimdi Olanare ile anlaştık. Traore yedekte oturup ve bunu kabullenecek bir oyuncu değil. Biz transferi için çalışıyoruz. Zamanı henüz gelmedi ama diğer kulüplerin ilgisini de biliyoruz. Beşiktaş'ın da ilgisi var ama son kararı tabi ki Lacina verecek. Biz iki forvet arıyorduk. Traore büyük ihtimalle ayrılacak." diye konuştu.



"BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞTIK"



Daha önceden Lacina Traore'ye ciddi tekliflerin olduğunu ve Beşiktaş'a gitmeyeceğini söyleyen Lacina Traore'nin menajeri Dmitry Selyuk son yaptığı açıklamada, "Lacina'nın Beşiktaş'a kiralık olarak transferi çok yakın. Biz imzalamak için kağıtları bekliyoruz artık. Henüz imzalamadık ve bekliyoruz. Prensipte anlaşmaya vardık."diye konuştu.



