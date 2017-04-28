Crystal Sunset Luxury & Spa 2 Gece 3 Gün Tatil 28 Nisan-01 Mayıs
ERCİYES,NUH NACİ YAZGAN ve ABDULLAH GÜL Üniversiteleri öğrencileri için kaçırılmayacak fırsat!!!?CÜZDANINI EVDE BIRAK GEL KONSEPTİMİZ¡ÖN BAŞVURU & KAYIT; ?https: //docs.google.
ERCİYES,NUH NACİ YAZGAN ve ABDULLAH GÜL Üniversiteleri öğrencileri için kaçırılmayacak fırsat!!!
?CÜZDANINI EVDE BIRAK GEL KONSEPTİMİZ
¡ÖN BAŞVURU & KAYIT;
?https: //docs.google.com/forms/d/1gqnzV169Gr-xIM74HpyGh0FSWaMnCJEBOs-WALPsAjQ/edit
###SİDE'nin EN LÜX OTELİ OLAN CRYSTAL SUNSET LUXURY RESORT & SPA OTELDE 2 GECE 3 GÜN KONAKLAMA###
ULTIMATE ALL INCLUSIVE KONSEPT -
*** 24 SAAT SINIRSIZ YERLİ YABANCI ALKOLLÜ-ALKOLSÜZ İÇECEKLER***
07.00 - 10.00 KAHVALTI
10.00 - 11.00 GEÇ KAHVALTI
10.00 - 19.00 PASTANE
11.00 - 18.00 GÖZLEME
11.30 - 18.00 CHICKEN WORLD
11.30 - 17.30 HEALTHY & FAST / SUŞİ
11.00 - 17.30 DONDURMA / WAFFLE
11.30 - 17.00 FAST FOOD (TANTUNİ/DÖNER)
12.30 - 16.00 SNACK-SERVICE
12.30 - 16.00 SNACK SERVICE ON THE BEACH
12.30 - 14.30 ÖĞLE YEMEĞİ
19.00 - 21.00 AKŞAM YEMEĞİ
22.30 - 23.45 GECE BÜFESİ
00.00 - 07.00 GECE APERATİFLERİ
19.00 – 21.00 DENİZ ÜRÜNLERİ MUTFAĞI
CRYSTAL SUNSET CRUISE RESTAURANT
19.00 – 21.00 TÜRK MUTFAĞI
PASHA OTTOMAN RESTAURANT
19.00 – 21.00 ASYA MUTFAĞI
ORIENTAL EXPRESS RESTAURANT
19.00 – 21.00 DÜNYA MUTFAĞI
CRYSTAL PLANET RESTAURANT
19.00 – 21.00 ÇOCUK A LA CARTE
TOFFIE APPLE RESTAURANT
19.00 – 21.00 AKDENİZ MUTFAĞI
MEDITERRANEAN BREEZE RESTAURANT
Mini Bar içinde su,meyve suları,kola,bira günlük olarak yenilenir ve konsepte dahildir.
Gün boyu animasyon aktiviteleri, profesyonel gruplar tarafından hazırlanan akşam gösterileri, canlı müzik ve disko. Akrobasi, Dans şovları, Gölge tiyatrosu, İllüzyon, Uzakdoğu gösteri grupları, Afrikalı gösteri grupları, Türk Halk dansları…
Ücretsiz Spor Aktiviteleri
Fitness salonu, 2 adet Tenis kortu (sert zemin), Su topu, Aquarobik, Aerobik, Streching, Plaj voleybolu, Masa tenisi, Boccia, Dart, Pilates, Nordic Walking çubukları
Toplam 8 adet kaydırakta 9 ile 15 metre arasında değişen yüksekliklerden yaklaşık 40 ile 80 metre arası mesafeyi su ile kaymanın heyecanını sürekli yaşamak isteyeceksiniz. Bazılarında serbest düşüş ile, bazılarında adeta uçan bir bot ile, bazılarında da adeta bir kara deliğe uçuyormuş gibi hissedeceksiniz.
? ULAŞIM+OTEL: 349 ?(26 MART TARİHİNE KADAR)
# Grup rezervasyonlarda indirim uygulanmaktadır.
# Türsab belgeli sigortalı araçlarla ulaşım.
#Alfa havacılık Jolly tur güvencesi altındadır.
NOT: KAYSERİ VE NEVŞEHİRDEN ARAÇLI ÇIKIŞIMIZ VARDIR.
Detaylar :
İl : Antalya
İlce : Manavgat
Mekan : Crystal Sunset Luxury & Spa
Başlangıç Saati : 28.04.2017 22: 45: 00
Bitiş Saati : 01.05.2017 22: 00: 00
Kategori : CRYSTAL SUNSET LUXURY & SPA 2 GECE 3 GÜN TATİL 28 NİSAN-01 MAYIS
Tür : Gezi
Ücretlimi? : Hayır