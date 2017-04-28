Crystal Sunset Luxury & Spa 2 Gece 3 Gün Tatil 28 Nisan-01 Mayıs

ERCİYES,NUH NACİ YAZGAN ve ABDULLAH GÜL Üniversiteleri öğrencileri için kaçırılmayacak fırsat!!!?CÜZDANINI EVDE BIRAK GEL KONSEPTİMİZ¡ÖN BAŞVURU & KAYIT; ?https: //docs.google.

Crystal Sunset Luxury & Spa 2 Gece 3 Gün Tatil 28 Nisan-01 Mayıs

ERCİYES,NUH NACİ YAZGAN ve ABDULLAH GÜL Üniversiteleri öğrencileri için kaçırılmayacak fırsat!!!

?CÜZDANINI EVDE BIRAK GEL KONSEPTİMİZ

¡ÖN BAŞVURU & KAYIT; 

?https: //docs.google.com/forms/d/1gqnzV169Gr-xIM74HpyGh0FSWaMnCJEBOs-WALPsAjQ/edit

###SİDE'nin EN LÜX OTELİ OLAN CRYSTAL SUNSET LUXURY RESORT & SPA OTELDE 2 GECE 3 GÜN KONAKLAMA###

ULTIMATE ALL INCLUSIVE KONSEPT -

*** 24 SAAT SINIRSIZ YERLİ YABANCI ALKOLLÜ-ALKOLSÜZ İÇECEKLER***

07.00 - 10.00 KAHVALTI

10.00 - 11.00 GEÇ KAHVALTI

10.00 - 19.00 PASTANE

11.00 - 18.00 GÖZLEME

11.30 - 18.00 CHICKEN WORLD

11.30 - 17.30 HEALTHY & FAST / SUŞİ

11.00 - 17.30 DONDURMA / WAFFLE

11.30 - 17.00 FAST FOOD (TANTUNİ/DÖNER)

12.30 - 16.00 SNACK-SERVICE

12.30 - 16.00 SNACK SERVICE ON THE BEACH

12.30 - 14.30 ÖĞLE YEMEĞİ

19.00 - 21.00 AKŞAM YEMEĞİ

22.30 - 23.45 GECE BÜFESİ

00.00 - 07.00 GECE APERATİFLERİ

19.00 – 21.00 DENİZ ÜRÜNLERİ MUTFAĞI

CRYSTAL SUNSET CRUISE RESTAURANT

19.00 – 21.00 TÜRK MUTFAĞI

PASHA OTTOMAN RESTAURANT

19.00 – 21.00 ASYA MUTFAĞI

ORIENTAL EXPRESS RESTAURANT

19.00 – 21.00 DÜNYA MUTFAĞI

CRYSTAL PLANET RESTAURANT

19.00 – 21.00 ÇOCUK A LA CARTE

TOFFIE APPLE RESTAURANT

19.00 – 21.00 AKDENİZ MUTFAĞI

MEDITERRANEAN BREEZE RESTAURANT

Mini Bar içinde su,meyve suları,kola,bira günlük olarak yenilenir ve konsepte dahildir.

Gün boyu animasyon aktiviteleri, profesyonel gruplar tarafından hazırlanan akşam gösterileri, canlı müzik ve disko. Akrobasi, Dans şovları, Gölge tiyatrosu, İllüzyon, Uzakdoğu gösteri grupları, Afrikalı gösteri grupları, Türk Halk dansları…

Ücretsiz Spor Aktiviteleri

Fitness salonu, 2 adet Tenis kortu (sert zemin), Su topu, Aquarobik, Aerobik, Streching, Plaj voleybolu, Masa tenisi, Boccia, Dart, Pilates, Nordic Walking çubukları

Toplam 8 adet kaydırakta 9 ile 15 metre arasında değişen yüksekliklerden yaklaşık 40 ile 80 metre arası mesafeyi su ile kaymanın heyecanını sürekli yaşamak isteyeceksiniz. Bazılarında serbest düşüş ile, bazılarında adeta uçan bir bot ile, bazılarında da adeta bir kara deliğe uçuyormuş gibi hissedeceksiniz.

? ULAŞIM+OTEL: 349 ?(26 MART TARİHİNE KADAR)

# Grup rezervasyonlarda indirim uygulanmaktadır.

# Türsab belgeli sigortalı araçlarla ulaşım.

#Alfa havacılık Jolly tur güvencesi altındadır.

NOT: KAYSERİ VE NEVŞEHİRDEN ARAÇLI ÇIKIŞIMIZ VARDIR.

Detaylar :

İl : Antalya

İlce : Manavgat

Mekan : Crystal Sunset Luxury & Spa

Başlangıç Saati : 28.04.2017 22: 45: 00

Bitiş Saati : 01.05.2017 22: 00: 00

Kategori : CRYSTAL SUNSET LUXURY & SPA 2 GECE 3 GÜN TATİL 28 NİSAN-01 MAYIS

Tür : Gezi

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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