Crumbs of Love, 15 Ocak'ta Entropi Sahne'de...



Hayatta yaşadığımız tüm deneyimlerin ardından kırıntılar kalır.



Yazan - Yöneten: Cem Kenar



Tercüme: Rana Duru Kahraman & Sezgin Bahadır



Oyuncu: Shahzad Vejdani



Sadece aşk kırıntıları yoktur hayatta... Egomuzu yaratan, bilinç altımızın derinlerini sonsuza taşıyan anlar vardır. Anılar bu kırıntılardan oluşur. Bazen bu kırıntılar hakkında konuşur ve onları unuturuz, anılar sonsuza dek kendinilerini imha eder.



"Aşk Kırıntılar" kadınların bilnç altlarını temizlemek, geçmişin kırıntılarından kurtulmak adına kendileriyle yüzleşmelerini anlatır.