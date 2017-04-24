Crr'de Mayısın İlk Haftasında 3 Konser
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Cemal Reşit Rey Konser Salonunda (CRR), 3 konser müzikseverlerle buluşacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Cemal Reşit Rey Konser Salonunda (CRR), 3 konser müzikseverlerle buluşacak.
Türk sanat müziği sanatçısı Hüner Coşkuner, "Incantevole Itali" projesi ile şef Stefano Mazzoleni'ni ve İstanbul'da Pazar Konserleri kapsamında Türk halk müziği sanatçısı Gülşen Kutlu, mayıs ayının ilk haftasında CRR'de konser verecek.
Uzun yıllardır müzik çalışmalarına devam eden Hüner Coşkuner, 3 Mayıs'ta gerçekleşecek konserde, sevilen şarkılarını seslendirecek.
"Fantastik Şef" olarak adlandırılan Stefano Mazzoleni, "Incantevole Itali" adlı müzik projesiyle 5 Mayıs'ta CRR'de sanatseverlerle bir araya gelecek. Proje kapsamında, Tony Pattichio'nun hazırladığı film, dansçılar ve soprano eşliğinde sahnelenecek.
"İtalyan Film Müzikleri"nden seçkilerin de sunulacağı konserde, besteci Nino Rota'nın müzikleri eşliğinde, İtalyan sinemasından Federico Fellini, Francis Coppola, Franco Zeffirelli ve Luchino Visconti gibi tanınmış yönetmenlerin filmlerinden örnekler gösterilecek.
"İstanbul'da Pazar Konserleri" kapsamında ise Türk halk müziği sanatçısı Gülşen Kutlu, 7 Mayıs'ta sahne alacak.