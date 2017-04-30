Crm Müşterinin Operasyonel Yönetimi, Cem İse Analitik Yönetimi'

2. CRM&CEM Çözümleri Konferansı'nda Wise TV'ye konuşan Binovist Genel Müdürü Engin Alan, CRM ve CEM'in farkı kısaca özetledi.



CRM&CEM Çözümleri Konferansı'nda, CRM&CEM – Bir Aşkın Anatomisi başlığıyla eğlenceli bir sunum gerçekleştiren Binovist Genel Müdürü Engin Alan, CRM ve CEM'in farkını kısaca şöyle özetledi: "CRM çok daha popüler bir konu olarak öne çıkmış gibi duruyor ama son zamanlarda CEM çok daha konuşulur olmaya başladı. İkisi birbirinin içerisinde iki konu. Customer Experience Management diye bahsedilen konu müşteri ile ilgili bütün diyalektik ve bütün süreci kapsayan bir konu. CRM ise CEM'in içerisinde tamamiyle müşteriyle doğrudan operatif olarak çalışılan konuları içeren, çoğunlukla bir yazılım olarak anlaşılan bir konsept. Dolayısıyla CRM müşterinin operasyonel yönetimi, CEM ise analitik yönetimi diyebiliriz."