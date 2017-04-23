Crm'de Dijital Davranışların Ölçümlenmesi

Wise TV'ye konuşan Selphiu Satış Yöneticisi Özgün Kaplan, CRM'de dijital davranışların nasıl ölçümlendiği ve bu ölçümlemeden sonra nasıl bir yol izlediklerini anlattı.



Selphiu'da dijital davranışları ölçümlerken ilk olarak, başlangıç bazında kişileri veritabanına işlediklerini belirten Kaplan, "Biz kişileri Selphiu'nun içinde kayıt altına alıyoruz. Daha sonrasında kampanya yapıyoruz. Onlara ve gönderdiğimiz içeriklere olan davranışlarına bakıyoruz. İçeriklere göre unvan kategorilerinin nelere nasıl tepkiler verdiğini veya günlere göre unvan kategorilerinin nasıl tepkiler verdiğini yakalıyoruz ve ölçümlüyoruz. Gönderdiğimiz e-postaları tıklamamış olabilir ama bir noktada yakalıyoruz, davranışlarını analiz ederek." dedi.